В Киеве неизвестные напали на бывшего депутата Киевсовета

Юрий Левченко предполагает, что нападение связано с его активистской деятельностью.

В Киеве трое неизвестных напали на экснардепа Юрия Левченко во дворе его дома и облили зеленкой.

Об этом Левченко сообщил в Facebook.

По мнению пострадавшего Юрия Левченко, это связано с его активистской деятельностью.

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"Мы не молчим и боремся не только против внешнего врага – российского империализма, но и внутреннего", – написал Левченко в Facebook.

"Только что говорил с Юрием Левченко, он в больнице. Сделали рентген и компьютерную томографию. Врачи констатировали у Юрка перелом пятого ребра. По шестому ребру есть также подозрение на перелом, повторное обследование в понедельник покажет", — сообщил киевский правозащитник, боец ЗСУ Олег Симороз.

Юрий Левченко и Олег Симороз годами воюют против строительной мафии в Киеве. Нардеп считает, что избиение связано именно с этой деятельностью.

Напомним, в Черниговской области мужчина жестоко расправился с банкиром, он его убил и сжег.

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