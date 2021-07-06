В Киеве неизвестные на старом кладбище повалили крест жертвам Голодомора

В районной администрации об инциденте ничего не слышали.
В Киеве неизвестные повалили крест жертвам Голодомора, установленный на старом кладбище.
Об этом на своей странице в соцсети написал Муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов.
По его словам, инцидент произошел на старом кладбище на улице Лукьяновской в Шевченковском районе столицы.
"Получило резонанс свержения креста, посвященного памяти жертв Голодомора на старом кладбище по улице Лукьяновская в Киеве. Крест находится у мечети Ар-Рахма, и поэтому, вероятно, сразу обвинили мусульман", — подчеркивает Саид Исмагилов.
Он также подчеркнул, что Ислам не позволяет актов вандализма, и не позволяет уничтожать христианскую символику.
"Поэтому мусульманин должен не трогать кресты, и тем более памятный крест, посвященный памяти такой большой общей трагедии всех украинцев, как Голодомор. Если какой-то мусульманин так поступает, это совершенно не соответствует нормам Ислама", — добавил Муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма".
В свою очередь в мечети Ар-Рахма, которая принадлежит Духовному управлению мусульман Украины, об инциденте совсем не слышали.
"Мы вообще об этом не слышали и ничего не знаем", — сообщили ТСН.ua в управлении.
ТСН.ua в полиции Киева добавили, что информацию об инциденте проверяют. Не слышали о происшествии и в Шевченковской районной государственной администрации Киева.
Обновлено: “В полицию сообщение не поступало. Но этот крест уже назад установили активисты”, — отметили ТСН.ua в Шевченковском отделении Нацполиции Киева.
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