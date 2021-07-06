В Киеве неизвестные на старом кладбище повалили крест жертвам Голодомора

В районной администрации об инциденте ничего не слышали.

В Киеве неизвестные повалили крест жертвам Голодомора, установленный на старом кладбище.

Об этом на своей странице в соцсети написал Муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов.

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По его словам, инцидент произошел на старом кладбище на улице Лукьяновской в Шевченковском районе столицы.

"Получило резонанс свержения креста, посвященного памяти жертв Голодомора на старом кладбище по улице Лукьяновская в Киеве. Крест находится у мечети Ар-Рахма, и поэтому, вероятно, сразу обвинили мусульман", — подчеркивает Саид Исмагилов.



Он также подчеркнул, что Ислам не позволяет актов вандализма, и не позволяет уничтожать христианскую символику.



"Поэтому мусульманин должен не трогать кресты, и тем более памятный крест, посвященный памяти такой большой общей трагедии всех украинцев, как Голодомор. Если какой-то мусульманин так поступает, это совершенно не соответствует нормам Ислама", — добавил Муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма".

В свою очередь в мечети Ар-Рахма, которая принадлежит Духовному управлению мусульман Украины, об инциденте совсем не слышали.

"Мы вообще об этом не слышали и ничего не знаем", — сообщили ТСН.ua в управлении.

ТСН.ua в полиции Киева добавили, что информацию об инциденте проверяют. Не слышали о происшествии и в Шевченковской районной государственной администрации Киева.

Обновлено: “В полицию сообщение не поступало. Но этот крест уже назад установили активисты”, — отметили ТСН.ua в Шевченковском отделении Нацполиции Киева.

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