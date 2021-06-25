В Киеве неизвестные парни пытались сорвать конкурс на определение перевозчиков на столичных маршрутах: фото

В Киеве неизвестные парни пытались сорвать конкурс на определение перевозчиков на столичных маршрутах: фото

Несколько десятков агрессивных молодых людей с колонками и видеокамерами пытались силой не допустить проведение конкурса.

В Киеве неизвестные парни пытались сорвать конкурс на определение перевозчиков на столичных маршрутах.

Событие произошло сегодня, 25 июня.

Об этом сообщили в КГГА.

"В помещение коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" ворвалась группа неизвестных лиц и пыталась сорвать конкурс на определение перевозчиков на киевских маршрутах", — сообщает коммунальное предприятие.

Несколько десятков агрессивных молодых с колонками и видеокамерами пытались силой не допустить проведения конкурса.

Благодаря полиции неизвестных вывели из помещения.

Сейчас проведении конкурса восстановлено.

Напомним, в соцсетях появилось видео, где человек в пассажирском автобусе на водительском месте употребляет алкогольные напитки. В полиции заявили, что это провокационное видео, и человек с пивом — не водитель маршрутки.

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