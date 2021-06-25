В Киеве неизвестные парни пытались сорвать конкурс на определение перевозчиков на столичных маршрутах: фото

Несколько десятков агрессивных молодых людей с колонками и видеокамерами пытались силой не допустить проведение конкурса.
В Киеве неизвестные парни пытались сорвать конкурс на определение перевозчиков на столичных маршрутах.
Событие произошло сегодня, 25 июня.
Об этом сообщили в КГГА.
"В помещение коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" ворвалась группа неизвестных лиц и пыталась сорвать конкурс на определение перевозчиков на киевских маршрутах", — сообщает коммунальное предприятие.
Несколько десятков агрессивных молодых с колонками и видеокамерами пытались силой не допустить проведения конкурса.
Благодаря полиции неизвестных вывели из помещения.
Сейчас проведении конкурса восстановлено.
Напомним, в соцсетях появилось видео, где человек в пассажирском автобусе на водительском месте употребляет алкогольные напитки. В полиции заявили, что это провокационное видео, и человек с пивом — не водитель маршрутки.