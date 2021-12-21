В Киеве небрежность анестезиолога привела к смерти мужчины: врачу сообщили о подозрении

Несмотря на низкую сатурацию у пациента, врач приступил к проведению анестезиологического обеспечения.

В Киеве прокуратура сообщила о подозрении врачу-анестезиологу, халатность которого и злостное пренебрежение должностными инструкциями повлекли за собой смерть пациента.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в 2019 году мужчина обратился в Киевскую областную больницу, где было принято решение об изъятии из его желудка интрагастрального баллона, установленного ранее по медицинским показаниям.

Непосредственно перед началом медицинской процедуры и общей анестезии пациента осмотрели и установили показатели сатурации на уровне 84% при норме 95-100%.

"Несмотря на то, что уровень насыщения кислородом в крови человека ниже 90% считается низким, а ниже 80% — угрожающим функционированию мозга и сердца, врач-анестезиолог приступил к проведению анестезиологического обеспечения, хотя, как квалифицированный специалист, был осведомлен, что при 84% сатурации не разрешено проведение плановых медицинских манипуляций", — говорится в сообщении прокуратуры.

Так, вследствие ненадлежащего выполнения врачом своих профессиональных обязанностей, у пациента произошла асфиксия и временная остановка сердечной деятельности, что повлекло за собой наступление его смерти.

По заключению экспертизы, между смертью пациента и имеющимися дефектами в предоставлении врачом-анестезиологом медицинской помощи существует прямая причинно-следственная связь.

Учитывая изложенное, врачу-анестезиологу сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия для больного, то есть в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 140 УК Украины.

Досудебное следствие продолжается.

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