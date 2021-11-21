В Киеве неадекватный мужчина сбросил стекло с балкона на 2-летнего ребенка

В Киеве неадекватный мужчина сбросил стекло с балкона на 2-летнего ребенка

Агрессивный мужчина целился в голову матери ребенка, но все стекло попало на 2-летнего малыша.

В Киеве, в Соломенском районе, неадекватный жилец одного из многоквартирных домов сбросил на 2-летнего ребенка с балкона стекло.

Об этом сообщила мать ребенка в Facebook-сообществе "Los Solomas / Солом‘янський район".

Инцидент произошел на улице Алексеевской. По словам женщина, агрессивный мужчина целился ей в голову, но все стекло попало на 2-летнего сына.

"Его спасла очень плотная одежда, чудом не поранило лицо и глаза, поцарапало лишь мою голую лодыжку", — говорит она.

Фото из социальных сетей

В комментариях местные жители написали, что знают об этом мужчине. По словам жильцов дома, у него — проблемы с психикой:

"Знаю, что у него проблемы с психикой, он неадекватен , часто с балкона кричит матами , и не только с балкона. Возле магазина часто ходит и матерится. У него болезнь, но невменяемым его не признают";

"Он психически болен и состоит на учете. Принудительного лечения к сожалению нет, только с согласия самого правонарушителя или его родственников. По приезду психиатрической помощи последний от врачебной помощи отказывается. Принудительно на лечение забрать нет возможности. Все на уровне законодательства".

Напомним, что в Киеве женщины спасли собаку от шкуродера.

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