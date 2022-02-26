В Киеве не работает красная ветка метро: станции загерметизировали

В Киеве не работает красная ветка метро: станции загерметизировали

Когда они возобновят работу, пока неизвестно.

В Киеве в субботу, 26 февраля, не будет работать красная линия метро из-за боев на проспекте Победы.

Об этом сообщил УНИАН.

Все станции метро закрыли и загерметизировали. Когда они возобновят работу, пока неизвестно.

Напомним, что украинские военные в ночь на субботу, 26 февраля, защищали Киев от российского врага. В районе станции метро "Берестейская" армия РФ била по воинской части, пыталась атаковать ТЭЦ-6. Ожесточенные бои продолжались в Василькове Киевской области.