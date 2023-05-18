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В Киеве не планируют открывать пляжный сезон: что известно

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Киеве не планируют открывать пляжный сезон: что известно

На пляжах Киева и в зонах отдыха защитные сооружения не предусмотрены / Фото: pixabay.com

Киевлянам и гостям города рекомендуют воздержаться от посещения пляжей.

В Киеве не планируют открытие пляжного сезона, учитывая требования безопасности. Горожанам советуют пока что воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха, поскольку отсутствуют укрытия и хранилища.

Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Как отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, на фоне постоянных атак врага на столицу киевлянам и гостям города настоятельно рекомендуют пока не посещать пляжи. На пляжах и в зонах отдыха защитные постройки не предусмотрены. Во время воздушной тревоги следует неукоснительно соблюдать требования безопасности и находиться в укрытиях.

Напомним, из соображений безопасности продолжает действовать запрет на посещение лесов, где осуществляют работы по разминированию территорий и обнаруживают взрывоопасные предметы.

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Дата публикации
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236
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