В Киеве названы восемь парков и скверов, которые откроют весной

В Киеве названы восемь парков и скверов, которые откроют весной

В указанных местах отдыха проводились капитальные ремонты.

В Киеве уже этой весной готовятся к открытию восемь парков и скверов.

В указанных местах отдыха проводились капитальные ремонты.

Об этом сообщил руководитель Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный.

Так, весной планируют открыть:

тропа здоровья в парке Партизанской славы в Дарницком районе;

парк "Прибрежный" в заливе Берковщина в Дарницком районе (открытие после первой очереди капитального ремонта);

светомузыкальный фонтан "Груша" в парке "Позняки" Дарницкого района;

сквер имени Вячеслава Веремия между домами по просп. Владимира Маяковского, 15-Б и ул. Оноре де Бальзака, 14 в Деснянском районе;

сквер Тампере между жилыми домами на ул. Вифлеемская, 16 и ул. Тампере, 15 в Днепровском районе;

сквер на Владимирском проезде, 3 в Шевченковском районе;

парк "Интернациональный" в Святошинском районе (открытие после первой очереди капитального ремонта);

парк "Орленок" в Соломенском районе.

Напомним, в Киеве стартовала реконструкция известного кинотеатра "Киевская Русь".