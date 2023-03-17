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В Киеве наживались на онкобольных: продавали поддельные лекарства, которые ввозили как гумпомощь

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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В Киеве наживались на онкобольных: продавали поддельные лекарства, которые ввозили как гумпомощь

Фото: СБУ

Проверяется причастность врачей к схеме.

Служба безопасности Украины ликвидировала масштабный канал ввоза в страну поддельных препаратов для онкобольных. Трое злоумышленников из Киева продавали фальсификат, переправляемый под видом гуманитарной помощи.

У фигурантов изъяли поддельные лекарственные средства на сумму более 50 млн гривен, сообщили в СБУ.

По данным следствия, незаконно ввезенную продукцию злоумышленники хранили в антисанитарных условиях на арендованных складах в Киеве. Фальсификат сбывали больным через специально созданные интернет-магазины.

Всем участникам преступной группы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины. Им избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Также проверяется причастность более десяти врачей-онкологов, в том числе зарубежных, к поставке организаторам схемы псевдолекарств и распространению фальсификата среди пациентов.

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ

Напомним, в Кировоградской области СБУ разоблачила российскую шпионку. Женщина собирала информацию об оборонных объектах и передавала ее оккупантам.

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Дата публикации
Просмотры
260
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