В Киеве найден мертвым бывший судья Соломенского суда Киева Зинченко

В полиции говорят о самоубийстве, но адвокат Зинченко уверяет, что его застрелили.

В Киеве нашли мертвым бывшего судью Соломенского районного суда Сергея Зинченко.

Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на комментарий полиции.

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"Это произошло в четверг, 18 ноября. Шевченковский район, улица Лукьяновская. Предварительно шло как самоубийство", – сообщили в полиции.

Остальные детали в ведомстве не сообщили.

В то же время адвокат Зинченко Лариса Криворучко написала в Facebook, что ее клиента застрелили.

Отметим, экссудья Зинченко в свое время фигурировал в деле о завладении столичными квартирами умерших по поддельным документам.

Напомним, 26 января 2017 на взятке поймали судью Соломенского суда города Киева Сергея Зинченко и помощника адвоката. Они подозреваются в том, что получили 22 тысячи долларов за снятие ареста на находящееся в залоге имущество.

27 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении Сергею Зинченко. Судью подозревали в мошенничестве и подкупе высокопоставленных лиц. За это можно получить до 12 лет с конфискацией. Посредника, в машине которого обнаружили 22 тысячи долларов, также сообщили о подозрении — в даче взятки.

В марте 2018 года Зинченко сообщили о подозрении в покушении на мошенничество и пособничестве в подлоге документов. Но впоследствии следователи выяснили дополнительные обстоятельства и возникла необходимость сообщить измененное подозрение.