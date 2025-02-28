В Киеве нашли тело погибшего мужчины на трамвайной остановке: подробности

До прибытия медиков он скончался.

В Киеве на остановке "Пуща-Водицкая 1" было обнаружено тело окровавленного мужчины.

Об этом сообщило КП "Муниципальная охрана".

"При патрулировании у трамвайной остановки "Пуща-Водицкая 1" экипаж Муниципальной охраны заметили окровавленного мужчину. Немедленно была вызвана скорая помощь и полиция", — говорится в сообщении.

К сожалению, до прибытия медиков он скончался. Обстоятельства трагедии выясняет полиция.

Напомним, в Киеве молодой человек напал на военного и ограбил.

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