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В квартире в Киеве нашли младенца среди мусора и тараканов: ребенка изъяли (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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Время на прочтение
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В квартире в Киеве нашли младенца среди мусора и тараканов: ребенка изъяли (фото)

Фото: Национальная полиция Киева

Мать планируют лишить родительских прав.

В квартире в Голосеевском районе Киева изъяли младенца из неблагополучной семьи. Девочка, которая родилась две недели назад, жила среди мусора, окурков, тараканов, без коммуникаций.

Об этом сообщили в полиции Киева.

К правоохранителям обратились работники медицинского учреждения. Медики сообщили, что 21 февраля они выписали женщину с новорожденным ребенком. Однако в дальнейшем во время проведения медицинского патронажа мать перестала отвечать на телефонные звонки и дверь квартиры не открывала.

В семью отправились специалисты, чтобы не допустить противоправных действий в отношении ребенка. Полицейские проверили условия проживания и обнаружили заброшенный дом с непригодными и ужасными для проживания младенца условиями. В квартире был разбросан мусор, закрывавший полностью проход в квартиру, грязные вещи, вонь, тараканы и отсутствие коммуникаций.

Ребёнка правоохранители забрали в связи с непосредственной угрозой для жизни и здоровья и поместили под наблюдение врачей. На мать был составлен административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

Решается вопрос о лишении ее родительских прав. Дальнейшую судьбу ребенка определит соцслужба.

© Национальная полиция Киева
Фото: Национальная полиция Киева
© Национальная полиция Киева
Фото: Национальная полиция Киева

Напомним, суд закрыл дело старейшей матери Украины, родившей в 65 лет. Административное дело о невыполнении обязанностей по воспитанию детей и совершению психологического насилия закрыли.

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Дата публикации
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