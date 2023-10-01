В Киеве нашли клуб, работающий в комендантский час: журналиста "пугали" военкоматом

По данным журналиста Михаила Ткача, заведение работает в комендантский час уже не первый месяц.

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач утверждает, что нашел в Киеве развлекательное заведение, работающее во время комендантского часа

Об этом Ткач сообщил в Facebook.

По его данным, заведение работает в комендантский час уже не первый месяц.

"Мы находимся у Boho club. Мы сегодня (в ночь на 1 октября. – Ред.) решили приехать проверить. Сюда постоянно приезжают такси — привозят и увозят посетителей. Вопрос вот в чем: уже два экипажа полиции отказались проверять это место – работает он или нет. 20 человек стояли у входа в клуб уже после наступления комендантского часа, а полицейские отказались проверять", — отметил Ткач.

"Перед этим, когда еще не знали, что мы – журналисты, к нам говорили (не понятно, речь идет о представителях заведения или полиции. – Ред.), что сейчас к нам приедут работники военкомата и понятно, что будут делать. Хотя относительно посетителей этого клуба этого не делают, не угрожают работниками военкомата, не проверяют (военнообязанных. – Ред.). Там много посетителей, играет музыка", – добавил журналист.

Пользователи соцсетей в комментариях начали выражать свое возмущение по поводу работы заведения и работы правоохранительных органов.

Реакция полиции

В полиции сообщили, что проверили "одно из развлекательных заведений Печерского района" и установили, что заведение функционировало с нарушением коменданского часа и реализовало посетителям алкоголь в запрещенное время. Идет ли речь именно о клубе Boho club, не уточняется.

По словам правоохранителей, к ответственности был привлечен администратор заведения. На него был составлен протокол об административном правонарушении. Санкция статьи предусматривает от 6800 до 13600 гривен штрафа.

Кроме того, с работниками заведения провели превентивную работу.

Напомним, что в Киеве с 1 сентября кафе и рестораны разрешили работать дольше на один час – до 23:00.

Читайте также: