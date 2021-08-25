В Киеве нашли двухметрового удава Антона: что известно

Сейчас пресмыкающееся уже дома.
В Киеве нашли двухметрового удава Антона.
Пресмыкающееся увидел на тротуаре недалеко от дома сосед владелицы.
Об этом сообщает telegram-паблик "Киев Сейчас".
Сейчас Антон уже дома.
Соседи предполагают, что все это время Антон находился на месте побега.
Напомним, удав Антон сбежал от своей хозяйки в скверике напротив Экономического факультета Киевского национального университета Шевченко. Женщина говорила, что очень скучает за своим любимцем и готова заплатить за него деньги.