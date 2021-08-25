Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Киеве нашли двухметрового удава Антона: что известно

В Киеве нашли двухметрового удава Антона: что известно

Удав Антон. Фото: facebook.com/sukhenko.s

Сейчас пресмыкающееся уже дома.

В Киеве нашли двухметрового удава Антона.

Пресмыкающееся увидел на тротуаре недалеко от дома сосед владелицы.

Об этом сообщает telegram-паблик "Киев Сейчас".

Сейчас Антон уже дома.

Соседи предполагают, что все это время Антон находился на месте побега.

Напомним, удав Антон сбежал от своей хозяйки в скверике напротив Экономического факультета Киевского национального университета Шевченко. Женщина говорила, что очень скучает за своим любимцем и готова заплатить за него деньги.

Новости Украины: в Киеве женщина потеряла 2-метровую змею во время прогулки

Новости Украины: в Киеве женщина потеряла 2-метровую змею во время прогулки
Следующая публикация