В Киеве нашли двухметрового удава Антона: что известно

В Киеве нашли двухметрового удава Антона: что известно

Сейчас пресмыкающееся уже дома.

В Киеве нашли двухметрового удава Антона.

Пресмыкающееся увидел на тротуаре недалеко от дома сосед владелицы.

Об этом сообщает telegram-паблик "Киев Сейчас".

Сейчас Антон уже дома.

Соседи предполагают, что все это время Антон находился на месте побега.

Напомним, удав Антон сбежал от своей хозяйки в скверике напротив Экономического факультета Киевского национального университета Шевченко. Женщина говорила, что очень скучает за своим любимцем и готова заплатить за него деньги.

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