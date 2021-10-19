В Киеве наркозависимые в поисках метадона штурмуют аптеки в спальных районах: видео

Местные шокированы и боятся заходить в аптеку и проходить мимо.

В Киеве наркозависимые в поисках метадона штурмуют аптеки.

Люди приходят за метадоном, лекарственным средством заместительной терапии.

Об этом сообщил новостной facebook-канал "Дарница Live" и обнародовал видео.

Местные шокированы и боятся заходить в аптеку и проходить мимо.

0-02-05-7f14914fa4b3f6e03411fd27f9ad11c6bbaf4cb1005b7df8347a683331f23a4a_f67b0aeab502f565 Нам присылают много видео с Харьковского шоссе 144 и 164. Где сегодня происходила нашествие наркозависимых, которые пришли за метадоном, лекарственным средством заместительной терапии. Жители шокированы и боятся заходить в аптеку т проходить мимо. Дарницкий районный в городе Киеве государственная администрация дарницкая Полиция Киевская городская государственная администрация — КГГА Опубликовано Дарница Live Понедельника, 18 октября 2021

Паблик "Киев Оперативный" также обнародовал видео, где разъяренная толпа людей выносит двери в аптеке на Харьковском массиве.

Местная жительница Ирина П. пишет, что в ее доме расположена контора, где наркозависимым выдают рецепты. Они со всех города едут сюда.

"Во дворе ставят свои машины. Большинство из них водители! Приезжают толпами. Ждут друг друга. Заглядывают в окна. Устраивают скандалы. В проходной арке дома сделали туалет. Ну разве можно в жилом доме такие пункты открывать?! Решая их проблемы, создают проблемы другим", — возмущается женщина.

Напомним, СБУ разоблачила межрегиональную наркогруппировку, члены которой сбывали экстази и ЛСД в столицу.

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