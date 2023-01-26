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В Киеве наконец-то раздался отбой воздушной тревоги

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4527
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве наконец-то раздался отбой воздушной тревоги

Фото: Associated Press

Воздушная тревога продолжалась несколько часов.

Отбой воздушной тревоги в Киеве прогремел около 03:46 26 января 2023 года.

Об этом сообщает КМВА в социальных сетях.

"Просим внимательно следить за сообщениями и, в случае объявления тревоги, вернуться к укрытию", — говорится в сообщении.

Также отбой воздушной тревоги в течение часа раздался в большом количестве украинских областей, однако еще есть территории "красные" из-за воздушной тревоги.

Согласно неофициальным данным, было сбито украинскими силами ПВО определенное количество вражеских беспилотников, однако пока нет официальной информации от власти об этом.

Заметим, что на Донбассе иЧеркассах прогремели взрывы.

Напомним, что в Днепре враг попал в промышленное предприятие. К счастью, обошлось без жертв.

Добавим, что иногда в КМВА призывают не расслабляться во время воздушной тревоги и напомнят, что правила безопасности написаны кровью.

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Дата публикации
Просмотры
4527
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