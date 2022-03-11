В Киеве находится достаточное количество украинских войск, окружить или взять город невозможно — Арестович

В Киеве находится достаточное количество украинских войск, окружить или взять город невозможно — Арестович

Руководитель Офиса президента отметил, что ситуация на поле боя неуклонно склоняется в сторону Украины.

В Киеве находится достаточное количество украинских войск, окружить или взять город невозможно.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в пятницу, 11 марта, в видеообращении.

"Могу заверить жителей Киева, в котором я и сам нахожусь, и мои родственники, что Киев окружить невозможно. Взять его – невозможно. В этом отношении можно не волноваться. Возле Киева и в Киеве действует достаточно большая группировка наших войск, которые уничтожают противника", – заявил он.

Арестович также отметил, что ситуация на поле боя "неуклонно склоняется в сторону Украины".

Напомним, украинская разведка сообщила, что Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются возложить на Украину.

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