В Киеве наглый водитель Mercedes избил инспектора по парковке: фото, видео

После инцидента с места происшествия мужчина скрылся на своем автомобиле.

В Голосеевском районе Киева водитель автомобиля Mercedes-Benz избил инспектора по парковке, выписавшую ему штраф за отсутствие оплаты.

Об этом сообщили в полиции Киева, опубликовав видео с камер наблюдения.

На кадрах видно, как разъяренный мужчина подошел к работнице коммунальной службы и ударил ее сначала ногой, а затем, жестикулируя, с размаху нанес удар рукой по голове.

В Киеве наглый водитель избил инспектора по парковке

Об инциденте, произошедшем на улице Антоновича, 28-летняя инспектор сообщила в полицию. По ее словам, с места происшествия мужчина скрылся на своем автомобиле.

Фото: Полиция Киева

Патрульные полицейские установили местонахождение автомобиля и водителя. Им оказался 59-летний местный житель.

Фото: Полиция Киева

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины — угроза или насилие в отношении должностного лица, исполняющего общественный долг. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: Полиция Киева

Напомним, ранее водитель автомобиля Mercedes, убегая от патрульных, проехал несколько метров с правоохранителем, который держался за окно автомобиля.

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