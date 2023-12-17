В Киеве над тоннелем метро "Демеевская" просел асфальт — фото

Это может быть связано с недавней аварией в столичном метрополитене.
В Киеве над тоннелем метро "Демеевская", возле бывшего Демеевского рынка, под землю начали проседать торговые павильоны. Здания деформировались от оползня. На пешеходной части улицы было повреждено асфальтное покрытие.
Об этом сообщили местные паблики.
Как видно на фото, почва просела под частью Голосеевской площади в месте, где проходит перегон тоннеля от станции метро "Лыбидская" до метро "Демеевская".
Движение пешеходов по тротуару остановлено, там стоят ограничительные средства с сообщением о проведении аварийных работ.
Напомним, в Киеве с 8 декабря прекратила работать часть станций синей ветки метро — от "Лыбидской" до "Теремков". Вода подтопила часть подземки столицы.
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