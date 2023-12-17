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В Киеве над тоннелем метро "Демеевская" просел асфальт — фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
632
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В Киеве над тоннелем метро "Демеевская" просел асфальт — фото

В Киеве над тоннелем метро "Демеевская" просел асфальт Фото: Telegram/Лачен

Это может быть связано с недавней аварией в столичном метрополитене.

В Киеве над тоннелем метро "Демеевская", возле бывшего Демеевского рынка, под землю начали проседать торговые павильоны. Здания деформировались от оползня. На пешеходной части улицы было повреждено асфальтное покрытие.

Об этом сообщили местные паблики.

Как видно на фото, почва просела под частью Голосеевской площади в месте, где проходит перегон тоннеля от станции метро "Лыбидская" до метро "Демеевская".

Над тоннелем метро
Над тоннелем метро "Демеевская" просел асфальт Фото: Telegram/Лачен
Над тоннелем метро
Над тоннелем метро "Демеевская" просел асфальт Фото: Telegram/Лачен
Над тоннелем метро
Над тоннелем метро "Демеевская" просел асфальт Фото: Киев24

Движение пешеходов по тротуару остановлено, там стоят ограничительные средства с сообщением о проведении аварийных работ.

Тоннель над метро
Тоннель над метро "Демеевская"/Фото: Киев24
Тоннель над метро
Тоннель над метро "Демеевская"/ Фото: Киев24

Напомним, в Киеве с 8 декабря прекратила работать часть станций синей ветки метро — от "Лыбидской" до "Теремков". Вода подтопила часть подземки столицы.

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Дата публикации
Просмотры
632
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