В Киеве начнут раздавать билеты на футбольные матчи за вакцинацию: детали

В Киеве начнут раздавать билеты на футбольные матчи за вакцинацию: детали

Билеты на матчи с "Шахтером" можно получить за вакцинацию в торговом центре Blockbuster Mall.

Вакцинацию от коронавируса начнут поощрять в Киеве, даря билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер". Получить билеты смогут все, кто с 6 августа получит прививку против COVID-19 в центре массовой вакцинации в ТРЦ Blockbuster Mall, где используется препарат CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Сейчас вакцинированы смогут получить билеты на домашние матчи с футбольными клубами "Александрия" (7.08) и "Генк" (10.08). Они пройдут на НСК "Олимпийский". В дальнейшем в этом центре массовой вакцинации можно будет получить билеты на другие матчи.

В Минздраве призвали бизнес и власть других городов сотрудничать и открывать новые центры, чтобы сделать вакцинацию от COVID-19 доступной для большего количества украинцев.

"Мы очень благодарны футбольному клубу "Шахтер" за инициативу и надеемся, что такие бонусы смогут мотивировать к вакцинации много украинцев. Также мы приглашаем бизнес участвовать в таких инициативах. Уверен, что благодаря сотрудничеству мы сделаем пространство вокруг нас безопасным и сможем быстро вернуться к нормальной жизни", — сказал заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Центр массовой вакцинации в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве работает ежедневно по графику 11:00-21:00. Записаться на вакцинацию могут все желающие в возрасте от 18 лет по ссылке

Напомним, Украина переходит к массовой вакцинации от коронавируса всего населения.

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Ранее сообщалось, что в Минздраве рассказали, куда обращаться, если после вакцинации от коронавируса в электронной системе нет данных.

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