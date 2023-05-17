В Киеве начнут действовать новые правила движения общественного транспорта во время воздушной тревоги

Столичный общественный транспорт будет работать по-новому во время воздушной тревоги уже с 22 мая.

В Киеве с понедельника, 22 мая, во время воздушной тревоги общественный транспорт будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия. Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С 22 мая в случае воздушной тревоги КП "Киевпасстранс" и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны делать остановку возле ближайшего укрытия для населения, размещенного по маршруту движения. Соответствующее решение принял сегодня Совет обороны города Киева", — говорится в сообщении.

Следовательно, водитель транспорта будет делать объявления о ближайшем укрытии. Это может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и т.д.

Контроль за остановкой общественного транспорта возле ближайшего укрытия будет обеспечивать управление патрульной полиции Киева.

Напомним, в Киеве проверят все укрытия и бомбоубежища.

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