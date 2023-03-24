В Киеве начинаются весенние каникулы: сколько будут отдыхать школьники

В то же время весенние каникулы в Киевской области пройдут в разные сроки.

В школах Киева весенние каникулы начнутся 27 марта и продлятся до 3 апреля.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

"Согласно рекомендованной структуре учебного года, с 27 марта в Киеве для школьников начнутся весенние каникулы. Причин для их переноса пока нет. Другие учебные заведения Киева продолжат работать с соблюдением требований безопасности", — отметил он.

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Во время каникул в школах будет организована работа "консультативных групп" по отдельным расписаниям, проведение индивидуальных занятий и групповых консультаций с использованием различных образовательных технологий, в частности, "метод проектов" и другие, также будут работать кружки и спортивные секции.

Мондриевский отметил, что заведения дошкольного и внешкольного образования столицы во время каникул продолжат работу в формате, в котором работают.

Когда будут отдыхать школьники в Киевской области

В то же время весенние каникулы на Киевщине пройдут в разные сроки. Это зависит от сложившейся структуры учебного года и срока зимних каникул, определенных педагогическим советом учебного заведения.

Как сообщили в КОВА, учебные заведения идут на отдых по следующему графику:

с 20 марта – 5% заведений уже находятся на каникулах;

с 27 марта – уходят на отдых еще 35% общеобразовательных школ;

с3 апреля – будут отдыхать 49% образовательных учреждений;

в другие даты – уйдут на каникулы 4% школ.

Кроме того, 7% учебных заведений не планируют весенних каникул, поскольку отдыхали во время зимних каникул дольше обычного.

Напомним, Украина переходит на летнее время: в этом году украинцы переведут стрелки часов в час вперед в ночь на 26 марта.

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