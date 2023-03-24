В Киеве начинаются весенние каникулы: сколько будут отдыхать школьники

В то же время весенние каникулы в Киевской области пройдут в разные сроки.
В школах Киева весенние каникулы начнутся 27 марта и продлятся до 3 апреля.
Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.
"Согласно рекомендованной структуре учебного года, с 27 марта в Киеве для школьников начнутся весенние каникулы. Причин для их переноса пока нет. Другие учебные заведения Киева продолжат работать с соблюдением требований безопасности", — отметил он.
Во время каникул в школах будет организована работа "консультативных групп" по отдельным расписаниям, проведение индивидуальных занятий и групповых консультаций с использованием различных образовательных технологий, в частности, "метод проектов" и другие, также будут работать кружки и спортивные секции.
Мондриевский отметил, что заведения дошкольного и внешкольного образования столицы во время каникул продолжат работу в формате, в котором работают.
Когда будут отдыхать школьники в Киевской области
В то же время весенние каникулы на Киевщине пройдут в разные сроки. Это зависит от сложившейся структуры учебного года и срока зимних каникул, определенных педагогическим советом учебного заведения.
Как сообщили в КОВА, учебные заведения идут на отдых по следующему графику:
с 20 марта – 5% заведений уже находятся на каникулах;
с 27 марта – уходят на отдых еще 35% общеобразовательных школ;
с3 апреля – будут отдыхать 49% образовательных учреждений;
в другие даты – уйдут на каникулы 4% школ.
Кроме того, 7% учебных заведений не планируют весенних каникул, поскольку отдыхали во время зимних каникул дольше обычного.
Напомним, Украина переходит на летнее время: в этом году украинцы переведут стрелки часов в час вперед в ночь на 26 марта.
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