В Киеве начинается отопительный сезон: Кличко рассказал детали

В Киеве с сегодняшнего дня, 16 октября, начинается подключение к теплу жилых домов.

Об этом на своей странице в соцсети написал мэр города Виталий Кличко.

По его словам, тепло сегодня начинают подавать в жилые дома. Связано это со стабильным понижением температуры воздуха.

“А на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из крупнейших в Европе – протяженностью тепловых сетей около 3 тысяч км – необходимо несколько дней. Поэтому решение начать отопительный сезон вполне оправдано. Поскольку похолодание побуждало бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузки системы электроснабжения”, – рассказал Виталий Кличко.

Он также добавил, что все службы, ответственные за старт и прохождение отопительного сезона, работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить киевлянам необходимые сервисы.

Напомним, что в Украине новая рабочая неделя начинается похолоданием и дождями, иногда даже пройдет мокрый снег.

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