В Киеве начался прием документов в первый класс

В Киеве начался прием документов в первый класс

Со 2 мая в столице начался прием документов для зачисления первоклассников.

В этом году зачисление в 1-е классы в столице будет осуществляться на основании заявления одного из родителей будущих первоклассников, предоставленных собственноручно или сканированных копий или фотокопий, направленных по факсу, или по электронной почте в адрес школы.

Прием документов продлится до 31 мая.

Об этом сообщает КГГА.

Если до 31 мая у родителей нет возможности получить медицинскую справку для своего ребенка, это не основание для отказа в зачислении.

Оригиналы документов и медицинскую справку следует подать до 23 августа 2022 года включительно. При зачислении в учебное заведение приоритет будет предоставляться тем детям, проживающим на территории обслуживания заведения, зарегистрированным внутриперемещенным лицам, детям, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе и детям работников этих заведений.

Напомним, МОН сообщили, в каком формате будут завершать учебный год университеты и колледжи.

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