В Киеве начался отопительный сезон: процесс подключения продлится неделю

Учреждения соцсферы получили тепло от 1 октября.

В Киеве начали подавать отопление в дома столичных жителей.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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До конца суток, 23 октября, планируют подключить около 9% жилищного фонда, которую обслуживает "Киевтеплоэнерго". Специалисты говорят, что процесс продлится около недели. Причина в том, что в столице функционирует одна из крупнейших централизованных систем теплоснабжения в Европе.

"Включение отопления всем потребителям по более сжатые сроки невозможно. Резкое увеличение тепловой нагрузки — температуры теплоносителя и давления — может привести к аварийным повреждений", — говорится в сообщении.

К слову, столичные власти приняли решение начать отопительный сезон в субботу, 23 октября, с учетом прогноза погоды на неделю. По данным синоптиков, среднесуточная температура будет держаться на уровне ниже восьми градусов.

Следует заметить, что учреждения социальной сферы имели возможность подключить отопление по индивидуальным заявкам руководства от 1 октября. Сейчас с теплом 84% (383) школ, 95,9% (513) детских садов и 50,5% (165) медицинских учреждений.

Как сообщалось, в Офисе президента заявили, что отопительный сезон 2021-22 будет без перебоев и повышения тарифов, руководствуясь Меморандумом, ранее подписали между Кабинетом министров, Офисом президента, местными властями и "Нафтогазом Украины".

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Какой будет погода сегодня и когда включат отопление

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