В Киеве начался отопительный сезон: когда дадут тепло в жилые дома

В столице начался отопительный сезон, но не для всех.

Отопительный сезон в Киеве начался 7 октября. Однако пока только для учреждений социальной сферы: больниц, школ, детских садов.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он объяснил, что объекты будут подключаться к теплу индивидуально – по заявкам их руководителей.

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"Руководители этих заведений будут самостоятельно определять целесообразность или пока нецелесообразность включения тепла. Чтобы, с одной стороны, обеспечить комфорт пребывания в помещениях, а с другой - не тратить зря тепло", - отметил Кличко.

Мэр Киева добавил, что большинство учреждений социальной инфраструктуры оснащены индивидуальными тепловыми пунктами. Это позволяет регулировать поставки тепла.

Когда включат отопление в жилых домах Киева

Что касается жилых домов - городские власти будут ориентироваться на погодные условия.

"Чтобы решение о начале подключения тепла было взвешенным и рациональным", – пояснил Кличко.

Отметим, что отопительный сезон начинается по решению местных властей при ситуации, когда в течение трех суток температура воздуха на улице держится на отметке ниже 8 градусов.

Напомним, что стоимость отопления в этом году не выросла, тарифы повышаться не будут. Температура воздуха в жилых помещениях по нормам должна быть не ниже 18 градусов. Однако в этом году отопительный сезон будет сложным, поэтому дома может быть немного холоднее.

Подготовка к отопительному сезону: киевлян призывают быть экономными

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