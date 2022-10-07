В Киеве начался отопительный сезон: когда дадут тепло в жилые дома

В столице начался отопительный сезон, но не для всех.
Отопительный сезон в Киеве начался 7 октября. Однако пока только для учреждений социальной сферы: больниц, школ, детских садов.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Он объяснил, что объекты будут подключаться к теплу индивидуально – по заявкам их руководителей.
"Руководители этих заведений будут самостоятельно определять целесообразность или пока нецелесообразность включения тепла. Чтобы, с одной стороны, обеспечить комфорт пребывания в помещениях, а с другой - не тратить зря тепло", - отметил Кличко.
Мэр Киева добавил, что большинство учреждений социальной инфраструктуры оснащены индивидуальными тепловыми пунктами. Это позволяет регулировать поставки тепла.
Когда включат отопление в жилых домах Киева
Что касается жилых домов - городские власти будут ориентироваться на погодные условия.
"Чтобы решение о начале подключения тепла было взвешенным и рациональным", – пояснил Кличко.
Отметим, что отопительный сезон начинается по решению местных властей при ситуации, когда в течение трех суток температура воздуха на улице держится на отметке ниже 8 градусов.
Напомним, что стоимость отопления в этом году не выросла, тарифы повышаться не будут. Температура воздуха в жилых помещениях по нормам должна быть не ниже 18 градусов. Однако в этом году отопительный сезон будет сложным, поэтому дома может быть немного холоднее.
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