В Киеве начался масштабный пожар в центре города (фото, видео)

У площади Победы в небо вздымается черным столбом дыма.

В столице Украины начался масштабный пожар в центре. В социальных сетях сообщают о столбе черного дыма, поднимающегося в небо рядом со зданием Национального цирка.

В ГСЧС Киева нам сообщили, что предварительно горит отселенное здание

"Воспламенение произошло в Шевченковском районе, на улице Димитровской, 4. Подразделения спасателей уже направляются на место. Возгорание началось в отселенном здании", — сообщили сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева.

Пока информация о пострадавших отсутствует.

Пожар в Киеве Фото: Реальный Киев

Пожарные уже направляются к месту происшествия.

Пожежа у Києві Фото: Реальний Київ

Из-за пожара задерживают движение трамваев №18 по ул. Дмитриевская, 44а в обоих направлениях.

На место вызвана ответственная служба города.

Напомним, на днях в Киеве на Печерске возник пожар в жилом доме. Жителей эвакуировали в ближайшую школу. Все коммунальщики работали на городе.

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