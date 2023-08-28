В Киеве начался масштабный пожар в центре города (фото, видео)

У площади Победы в небо вздымается черным столбом дыма.
В столице Украины начался масштабный пожар в центре. В социальных сетях сообщают о столбе черного дыма, поднимающегося в небо рядом со зданием Национального цирка.
В ГСЧС Киева нам сообщили, что предварительно горит отселенное здание
"Воспламенение произошло в Шевченковском районе, на улице Димитровской, 4. Подразделения спасателей уже направляются на место. Возгорание началось в отселенном здании", — сообщили сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева.
Пока информация о пострадавших отсутствует.
Пожарные уже направляются к месту происшествия.
Из-за пожара задерживают движение трамваев №18 по ул. Дмитриевская, 44а в обоих направлениях.
На место вызвана ответственная служба города.
Напомним, на днях в Киеве на Печерске возник пожар в жилом доме. Жителей эвакуировали в ближайшую школу. Все коммунальщики работали на городе.
Читайте также: