В Киеве начался сильный снегопад (фото)

Синоптики прогнозируют мороз до -9 градусов.

В Киеве вечером в понедельник, 20 декабря, начался сильный снегопад. Всего за 20 минут вся земля покрылась слоем снега.

Его заметили жители Днепровского и Подольского районов.

"Снег начался где-то в 16:20. Он большой, лапатый. Через 20 минут вся земля стала белой", — рассказала ТСН.ua местная жительница Ольга.

В столице объявили первый уровень опасности, желтый. На дорогах города ожидается гололедица. Водителей просят соблюдать интервал и дистанцию и не делать резких маневров.

Техника коммунальной корпорации "Киевавтодор" уже дежурит на исходных позициях в городе. Также дорожники начали обработку противогололедными средствами подъемов и спусков, брусчатки, мостов, тротуаров.

Напомним, что в Киеве прогнозируют снегопад на протяжении всего вечера. Также ожидается резкое понижение температуры от +1°С до -9°С.

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