В Киеве стостоялось памятное шествие на Майдане: Офис президента усиленно охраняют

Акция памяти героев Небесной Сотни приурочена ко Дню Достоинства и Свободы.

В воскресенье, 21 ноября, когда в Украине празднуют День Достоинства и Свободы, на столичном Майдане Незалежности началось памятное шествие. Именно этот день считается началом Революции Достоинства, которая свершилась в Украине восемь лет назад.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, во время акции Офис президента Украины по улице Банковой находится под усиленной охраной Национальной гвардии.

Участники сегодняшнего мероприятия, которых собралось около семи сотен, зажгли лампадки на Майдане и отправились к мемориалу на Аллее Героев Небесной Сотни. После возложения цветов здесь состоится панихида.

Участники заявили, что после молитвы за погибшими героями Небесной Сотни и бойцами, отдавшими свою жизнь на востоке Украины, защищая страну от российской агрессии, шествие отправится к улице Банковой.

На мероприятиях присутствует немало бывших и нынешних политиков.

Напомним, в День Достоинства и Свободы, 21 ноября, президент Владимир Зеленский почтил память погибших активистов Майдана, установив лампадку к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

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