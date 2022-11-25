В Киеве начало появляться электричество: жители столицы бурно отреагировали и передали послание Путину

В Киеве вечером, 24 ноября, началось появляться электричество. Это вызвало бурную реакцию у киевлян, жители столицы из окон стали выкрикивать послания российскому диктатору Путину.

Видео было опубликовано в соцсетях.

В Киеве из-за массированных российских обстрелов длительное время отсутствовало электричество. Свет начал появляться только вечером. Жители столицы бурно отреагировали на это и передали "поздравления" Путину.

На видео слышно, как украинцы выкрикивают известную фразу харьковских ультрас: "Путин — х*йло". Также киевляне кричат: "Слава Украине!".

Ракетный обстрел Украины и блэкаут

Российские террористы с 10 октября массированно обстреливают нашу энергетическую инфраструктуру. 23 ноября россияне выпустили по нашему государству 70 ракет, из которых 51 удалось сбить.

Однако ракеты оккупантов нанесли значительный ущерб нашей энергетической системе. Без электричества остались почти все регионы. Вечером 23 ноября области начали заживлять к электросети.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в регионе из-за ракетных обстрелов умер уже седьмой человек, без электроэнергии остаются 70% жителей области.

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