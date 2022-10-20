В Киеве начались отключения электроэнергии

Отключение электроэнергии в столице Украины будет продолжаться для каждого клиента не более 4 часов.

Около полуночи 19 октября в Киеве было введено отключение электроэнергии во избежание аварий.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК "Киевские электросети".

В энергоснабжающей компании заверили, что отключение будет продолжаться для каждого клиента не более 4 часов. Однако они могут повториться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов, если "Укрэнерго" не отменит применение стабилизационных отключений.

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"Например, если ваш дом отключался с 8 до 12 утра, то если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 20.00 до 24.00", — уточнили в сообщении.

Список улиц, к которым может относиться такое отключение, размещен на сайте ДТЭК "Киевские электросети".

"Для того чтобы поддержать энергосистему, призываем всех жителей города Киев потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17.00 до 23.00. Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров", - обратились к жителям столицы энергетики.

Напомним, украинцев призвали минимизировать использование электроэнергии в течение всего дня 20 октября.

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