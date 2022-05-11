В Киеве начались гидравлические испытания теплосетей: где две недели не будет горячей воды

В Киеве начались гидравлические испытания теплосетей: где две недели не будет горячей воды

Со вторника, 10 мая, в Киеве начались гидравлические испытания теплосетей.

Сейчас работы проводятся на сетях в Голосеевском, Святошинском, Шевченковском, Оболонском и Дарницком районах. Впоследствии будут в других районах Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Испытание и ремонт повреждений на каждом участке продолжаются ориентировочно две недели. Именно в это время в домах будет приостановлено горячее водоснабжение.

"Гидравлические испытания необходимы для выявления и своевременного устранения "слабых" мест трубопроводов. Это важный этап подготовки теплосетей к нагрузке в отопительный период", — отмечают в КГГА.

Как сообщалось, в Киеве снова заработали четыре центра массовой вакцинации в популярных ТРЦ: в ТРЦ Gulliver, в ТРЦ Respublika Park, в ТРЦ River Mall и ТРЦ Универмаг "Украина". Для того чтобы получить прививку, нужна предварительная запись.

Читайте также: