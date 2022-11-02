В Киеве начались экстренные отключения света вне графика: в каких районах

Ситуацию с электроснабжением в столице обещают стабилизировать в течение недели.

В Киеве днем 2 ноября начались экстренные отключения света вне графиков стабилизационных отключений. Перегрузки электросетей произошли на Оболони, Виноградаре, Минском массиве, Святошино, Академгородке, Беличах, Южной Борщаговке, Подоле и Куреневке.

Об этом сообщили в ДТЭК "Киевские электросети".

В энергетической компании объяснили, что отключения необходимы, чтобы предотвратить массовые аварии на оборудовании.

"Энергетики прилагают все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию до конца текущей недели", — отметили в ДТЭК.

Напомним, по состоянию на утро 2 ноября тысячи домов на Киевщине остаются без света. Глава Киевской областной военной администрации сообщил, когда возобновят электроснабжение.

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