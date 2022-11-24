В Киеве начали подавать воду потребителям на правом берегу

В Киеве 24 ноября начали подавать воду потребителям на правом берегу.

Об этом сообщает КГГА.

"Киевводоканал" частично стабилизировал электроснабжение на одном из ключевых объектов: вода начинает подаваться потребителям на правом берегу", — говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что на пониженном давлении пока остаются Святошинский, Соломенский, частично Оболонский, Шевченковский и Подольский районы, жилые массивы "Пуща-Водица", "Виноградарь" и "Нивки".

Напомним, 23 ноября РФ в очередной раз атаковала Украину ракетами и попала в объекты критической инфраструктуры. После чего ряд населённых пунктов остались без света. В Киеве и области враг попал также в жилые дома, погибли гражданские люди. Столица после обстрелов также оказалась в полном блекауте, исчезли вода и связь.

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