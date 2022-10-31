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В Киеве начали экстренно выключать свет: в каких районах не будет электроэнергии

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В Киеве начали экстренно выключать свет: в каких районах не будет электроэнергии

Фото: Associated Press

В Киеве начались экстренные отключения света в шести районах столицы.

В Киеве начали экстренно выключать свет. Ситуацию пытаются как можно скорее стабилизировать.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Киевские электросети.

Как стало известно, свет выключают в Оболонском районе – без электроэнергии, в частности, Минский массив, Виноградарь, Беличи, Берковцы.

Кроме того, без электроснабжения Подольский, Шевченковский, Соломенский, Дарницкий и Днепровский районы, а также Троещина.

"Наши энергетики вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", — подчеркнули в компании.

Напомним, что РФ выводит контингент частных военных кампаний из Республики Мали для отправки в Украину.

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