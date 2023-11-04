В Киеве начали демонтаж советской звезды на Галицкой площади - фото

В Киеве 4 ноября демонтируют один из советских символов – звезду на Галицкой площади (бывшая площадь Победы).

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Так, на фото видна техника возле стелы, которая начала демонтаж советской звезды.

Демонтаж советской звезды на Галицкой площади в Киеве/Фото: Андрей Цаплиенко

Демонтаж советской звезды на Галицкой площади в Киеве/Фото: Андрей Цаплиенко

Напомним, в начале февраля 2023 года в Киеве переименовали проспект и площадь Победы и еще несколько десятков улиц. Площадь Победы в Шевченковском районе Киева теперь называется Галицкой. Площадь расположена между бывшим проспектом Победы (ныне уже проспектом Берестейским), бульваром Тараса Шевченко и рядом улиц.

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