В Киеве начали демонтаж советской звезды на Галицкой площади - фото

В столице начались работы по демонтажу советской звезды.
В Киеве 4 ноября демонтируют один из советских символов – звезду на Галицкой площади (бывшая площадь Победы).
Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
Так, на фото видна техника возле стелы, которая начала демонтаж советской звезды.
Напомним, в начале февраля 2023 года в Киеве переименовали проспект и площадь Победы и еще несколько десятков улиц. Площадь Победы в Шевченковском районе Киева теперь называется Галицкой. Площадь расположена между бывшим проспектом Победы (ныне уже проспектом Берестейским), бульваром Тараса Шевченко и рядом улиц.
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