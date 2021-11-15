В пятницу, 12 ноября, состоялось открытие ТРЦ Respublika Park. Общая площадь составила 300 000 кв.м, арендная – 135 000 кв.м.

Гордостью ТРЦ является уникальный живой парк под крышей ТРЦ. В торговой галерее - более 500 арендаторов – магазины одежды и обуви, товары для дома, косметики и аксессуаров, сервисы. Также в Respublika Park представлен самый большой в Украине 15-зальный кинотеатр Multiplex с новым IMAX, инновационный digital-парк развлечений Neopolis, будет представлено около 50 ресторанов разного формата, а также – фитнес-центр. Паркинг ТРЦ рассчитан на 3500 машиномест.

"Однозначно, это самый ожидаемый проект на рынке девелопмента. Несмотря на сложные времена, связанные с пандемией и экономической ситуацией, мы ни на день не приостановили финансирование и выполнили реализацию проекта в заявленные сроки. ТРЦ Respublika Park является важным инфраструктурным объектом Киева, благодаря его открытию рабочие места получат более 5000 чел. Также ТРЦ первым в Украине получил экспертное заключение о доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп", - сообщил операционный директор Respublika Park, глава наблюдательного совета инвестиционного фонда "Каскад-Инвест" Анатолий Шахновский.

Среди преимуществ ТРЦ Respublika Park – уникальное общественное пространство "Оазис" с живыми растениями (общей площадью 2000 кв.м), первая в Украине аэродинамическая труба (высотой 20 метров, 16 метров свободного полета), инновационный digital-парк развлечений Neopolis с огромным выбором VR и AR-аттракционов и киберспортивной зоной (площадью 11000 кв.м), самая большая в Европе американская горка под крышей ТРЦ.

"Открытие ТРЦ Республика Парк состоялось с наполняемостью 61%. С уверенностью можем сказать, что до конца года будет открыто 79% площадей. Мы считаем это большим успехом, учитывая, что сейчас Киев находится в "красной" зоне. Хочу отметить, что мы сконцентрировались на важном и средства, которые планировалось потратить на концертную программу в связи с открытием, были направлены на закупку медоборудования для Киевской городской больницы №10 для борьбы с пандемией", - заявила генеральный директор ТРЦ Respublika Park Юлия Счастливая.

Торгово-развлекательный центр открылся со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм "красной" зоны: в ТРЦ созданы пропускные пункты, где проходит проверка документов, подтверждающих наличие вакцины или действующих ПЦР-тестов. Для безопасности персонала и посетителей администрацией установлены санитайзеры, регулярно будет проводиться дополнительная дезинфекция всех помещений. Внутри Respublika Park открывается пункт массовой вакцинации против COVID-19.

Над проектом работали: генеральный подрядчик - KAN Development (Украина), концепция парка развлечений - KCC Entertainment Design (Бельгия), концепция фасада и благоустройства территории - TconcepT (Нидерланды), разработка фирменного стиля и концепции навигации - Air Design (Великобритания), архитектор проекта – бюро Архиматика.

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