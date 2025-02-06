В Киеве НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению земельной коррупции

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали операцию по разоблачению лиц, причастных к земельной коррупции в Киевском городском совете.

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро.

"НАБУ и САП проводят масштабную операцию «Чистый город» по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете", — говорится в сообщении НАБУ.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, ДБР разоблачило схему хищения 101 млн грн во время закупок для ВСУ.

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