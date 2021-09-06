В Киеве наблюдается рост количества больных гриппом и ОРВИ

Сейчас показатель заболеваемости составляет 217,5.

В столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, за 35-ю неделю 2021 года в Киеве зарегистрировано 6 444 больных гриппом и ОРВИ, в том числе, и на COVID-19. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 71%.

Также читайте Количество случаев коронавируса в Киеве после выходных уменьшилось: статистика на 6 сентября

Об этом сообщили в ГУ "Киевский городской центр по контролю и профилактике болезней Минздрава", говорится на сайте КГГА.

"Всего в столице наблюдается рост заболеваемости на 55,6% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело — 2797 (рост на 43,1%), взрослых — 3647 человек ( рост на 66,2%). В структуре заболеваемости дети составляют 43,3%, а на предыдущей неделе — 47,1%. Из них 36,6% — дети школьного возраста", — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что среди школьников заболеваемость выросла на 46,1% — зарегистрировано 1023 случая. В медицинские учреждения за 35-ю неделю госпитализированы 346 человек, в том числе 78 детей.

Ухудшение эпидситуации: главный санитарный врач рассказал, кто в зоне риска и ждать ли локдауна

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку