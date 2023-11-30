В Киеве на взятке в 500 тысяч гривен задержан чиновник коммунального предприятия: подробности, видео

Взяточником оказался замдиректора предприятия, отвечающего за ремонт и содержание автодорог одного из районов Киева.

В Киеве на взятке в 500 тысяч гривен задержан чиновник столичного коммунального предприятия.

Об этом сообщает полиция Киева.

Заместитель директора предприятия, отвечающего за ремонт и содержание автомобильных дорог одного из районов Киева, требовал неправомерную выгоду за асфальтирование участка подъездной дороги к дому на бездоговорной основе.

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"Оперативники управления стратегических расследований в Киеве совместно со следователями следственного управления столичной полиции задержали фигуранта при получении 425 тыс. грн второго "транша" неправомерной выгоды. Ранее правоохранители задокументировали факт получения коммунальщиком части средств... В ходе проведения обысков полицейские изъяли, среди которых 2000 долларов, полученных в качестве первого "транша", — сообщила главный инспектор Департамента стратегических расследований Нацполиции Алена Лютницкая.

В настоящее время заместитель директора коммунального предприятия задержан. Ему поставлено подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Задержанному заместитель директора коммунального предприятия грозит до 10 лет за решеткой и конфискация имущества.

На взятке в 500 тыс. грн задержан чиновник столичного коммунального предприятия, — Нацполиция Опубликовано Полиция Киева Четверг, 30 ноября 2023 г.

Напомним, на взятках "погорели" четверо судей Киевского апелляционного суда.