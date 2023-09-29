В Киеве на взятке погорел чиновник: за какие "услуги" он брал деньги

Злоумышленнику сообщено о подозрении.
В Киеве правоохранители разоблачили должностного лица, пообещавшего гарантии в решении вопросов в сфере охраны труда. За свои "услуги" мужчина получил 10 тысяч гривен.
Об этом сообщает Национальная полиция Киева.
Отмечается, что злоумышленником оказался 36-летний главный государственный инспектор отдела по безопасности труда северного направления управления инспекционной деятельности в Киевской области.
Подозреваемый пообещал мужчине гарантии беспрепятственного осуществления хозяйственной деятельности, в частности вопросов охраны труда, неосуществления мероприятий в будущем по инспекционным проверкам и составление административных материалов. С
Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет лишения свободы.
Напомним, в Киевской области двое детей похитили мопед, деньги из багажника и подожгли скутер.
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