В Киеве на взятке погорел чиновник: за какие "услуги" он брал деньги

В Киеве правоохранители разоблачили должностного лица, пообещавшего гарантии в решении вопросов в сфере охраны труда. За свои "услуги" мужчина получил 10 тысяч гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция Киева.

Отмечается, что злоумышленником оказался 36-летний главный государственный инспектор отдела по безопасности труда северного направления управления инспекционной деятельности в Киевской области.

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Подозреваемый пообещал мужчине гарантии беспрепятственного осуществления хозяйственной деятельности, в частности вопросов охраны труда, неосуществления мероприятий в будущем по инспекционным проверкам и составление административных материалов. С

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет лишения свободы.

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Напомним, в Киевской области двое детей похитили мопед, деньги из багажника и подожгли скутер.

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