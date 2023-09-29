Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве на взятке погорел чиновник: за какие "услуги" он брал деньги

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
279
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве на взятке погорел чиновник: за какие "услуги" он брал деньги

В Киеве на взятке погорел чиновник

Злоумышленнику сообщено о подозрении.

В Киеве правоохранители разоблачили должностного лица, пообещавшего гарантии в решении вопросов в сфере охраны труда. За свои "услуги" мужчина получил 10 тысяч гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция Киева.

Отмечается, что злоумышленником оказался 36-летний главный государственный инспектор отдела по безопасности труда северного направления управления инспекционной деятельности в Киевской области.

Подозреваемый пообещал мужчине гарантии беспрепятственного осуществления хозяйственной деятельности, в частности вопросов охраны труда, неосуществления мероприятий в будущем по инспекционным проверкам и составление административных материалов. С

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет лишения свободы.

В Киеве на взятке погорел чиновник / ©
В Киеве на взятке погорел чиновник

Напомним, в Киевской области двое детей похитили мопед, деньги из багажника и подожгли скутер.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
279
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация