В Киеве на выходных ожидаются дожди: гидрослужбы готовятся к дежурству в усиленном режиме (фото)

В преддверии прогнозируемых осадков в столице обследовали и очистили ливнестоки в проблемных местах.

В Киеве на выходных ожидаются дожди. По прогнозам синоптиков, в субботу, 25 марта, дождь начнется после обеда. Во время осадков гидрослужбы "Киевавтодора" будут дежурить в усиленном режиме.

Об этом говорится на сайте КГГА.

В преддверии прогнозируемых осадков в столице рабочие "Киевавтодора" обследовали и очистили ливнестоки в проблемных местах.

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В общей сложности коммунальная корпорация имеет 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации. В частности, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

"Киевавтодор" просит водителей быть внимательными на мокром покрытии, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.

Напомним, синоптики прогнозируют, что апрель в Украине будет теплым. Средняя месячная температура воздуха — от 9° до 13° тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы.

Аномальная погода ночи столице.

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