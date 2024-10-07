В Киеве на вокзале женщина радовалась взрывам и насмехалась над местными: видео

Нарушительницей оказалась уроженка Донетчины, 2001 года рождения, Алина Волошина, которая в последнее время проживала в столице.

В Киеве молодая женщина восхваляла российского агрессора на вокзале.

Об этом сообщила в полиции Киева и добавили, что задержали злоумышленницу. Ее зовут Алина Волошина.

"Во время мониторинга соцсетей полицией была обнаружена видеозапись, на которой женщина с насмешкой высказывалась в отношении граждан, которые направлялись в укрытие во время сигнала "Воздушная тревога" и восхваляла российского агрессора", – говорится в сообщении.

Полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили личность злоумышленницы и оперативно задержали ее в одном из заведений питания возле железнодорожного вокзала.

Нарушительницей оказалась уроженка Донетчины, 2001 года рождения, Алина Волошина, которая в последнее время проживала в столице.

Задержание Алины Волошиной / Фото: из соцсетей

Правоохранители общаются с женщиной, решается вопрос о правовой квалификации ее действий.

В Киеве на вокзале женщина радовалась взрывам и насмехалась над местными

Напомним, утром, 7 октября, ВС РФ запустили ракеты по Украине, в Киеве раздавались взрывы. Глава Киевской городской военной администрации (КМВА) Сергей Попко отметил, что были зафиксированы пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К.

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