В Киеве на ВДНХ семья с младенцем живет в доме из листов гипсокартона: видео

В Киеве на ВДНХ семья с младенцем живет в доме из листов гипсокартона: видео

Ребенок вместо кроватки спал в детской коляске.

В Киеве на ВДНХ семья с младенцем живет в доме из листов гипсокартона.

Ребенок вместо кроватки спал в детской коляске.

Об этом сообщает "Магнолия-ТВ".

"Мужчина и женщина обустроили себе убежище в Киеве на ВДНХ, сделав домик из гипсокартонных листов. С ними был младенец, который вместо кроватки спал в детской коляске", — говорится в сообщении.

В четверг, 7 октября, полиция уже приходила на это место и изъяла младенца у родителей. Вернуть ребенка они смогут, если улучшат свои жилищные условия.

8 октября правоохранители пришли выяснять личности супругов и почему они живут на улице.

В Киеве на ВДНХ семья с младенцем живет в домике из листов гипсокартона В Киеве на ВДНХ полиция обнаружила семью с младенцем, проживающих в домике только из листов гипсокартона # ЭФИР Опубликовано Телекомпания "Магнолия-ТВ" пятницы, 8 октября 2021

Напомним, под Киевом у фитнес-блогера похитили семилетнего дочь. Отец подозревает, что маленькую Эвелину могут вывезти в Россию.

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