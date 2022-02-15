В Киеве на улице нашли рюкзак с домашней кошкой (фото)

Ее потеряли или бросили на улице.
В Святошинском районе Киева на проспекте Академика Королева, 6 нашли рюкзак с ухоженной домашней кошкой породы норвежская лесная.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев без цензуры".
Животное находилось в специальном рюкзаке с окошком, предназначенным для транспортировки. Как там оказалась кошка – неизвестно. Ее потеряли или бросили на улице.
В районе небезразличные развешали объявления о том, что найдена кошка. В нем сообщили контактный телефон забравшего к себе киевлянина.
Напомним, что в Киеве в одном из супермаркетов неизвестные засунули двух хомяков в пустую пластиковую бутылку и оставили ее на полке.
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