В Киеве на улице нашли рюкзак с домашней кошкой (фото)

В Киеве на улице нашли рюкзак с домашней кошкой (фото)

Ее потеряли или бросили на улице.

В Святошинском районе Киева на проспекте Академика Королева, 6 нашли рюкзак с ухоженной домашней кошкой породы норвежская лесная.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев без цензуры".

Животное находилось в специальном рюкзаке с окошком, предназначенным для транспортировки. Как там оказалась кошка – неизвестно. Ее потеряли или бросили на улице.

В районе небезразличные развешали объявления о том, что найдена кошка. В нем сообщили контактный телефон забравшего к себе киевлянина.

Напомним, что в Киеве в одном из супермаркетов неизвестные засунули двух хомяков в пустую пластиковую бутылку и оставили ее на полке.

Telegram-канал "Киев без цензуры"

Telegram-канал "Киев без цензуры"

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