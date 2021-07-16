В Киеве на Трухановом острове "косят" песок вместо травы: видео

В Киеве на Трухановом острове "косят" песок вместо травы: видео

Работы по "благоустройству" человек в униформе проводил на Центральном пляже.

В Киеве на Трухановом острове работник в униформе "косил" песок на пляже.

Работы по "благоустройству" мужчина проводил 15 июля на Центральном пляже.

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Соответствующее видео опубликовала киевлянка Людмила Билека в Facebook.

"Лето. Жара. А на Трухановом острове сегодня (15 июля — ред.) косят песок. Кто в курсе, какая там экологическая или эстетическая стратегия у коммунального предприятия "Киевблагоустройство"?" — отметила Билека.

Лето. Жара. А на Трухановом острове сегодня косят песок. Кто в курсе, какая там экологическая или эстетическая стратегия в Киевзеленстрой, КО КП по СЗН Днепровского района или КП СЗН Подольского района? Опубликовано Людмилой Билек Четверг, 15 Июля 2021

Напомним, в Киеве ночь на четверг, 15 июля, оказалась самой теплой за последние 140 лет.

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