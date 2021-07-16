В Киеве на Трухановом острове "косят" песок вместо травы: видео

Работы по "благоустройству" человек в униформе проводил на Центральном пляже.
В Киеве на Трухановом острове работник в униформе "косил" песок на пляже.
Работы по "благоустройству" мужчина проводил 15 июля на Центральном пляже.
Соответствующее видео опубликовала киевлянка Людмила Билека в Facebook.
"Лето. Жара. А на Трухановом острове сегодня (15 июля — ред.) косят песок. Кто в курсе, какая там экологическая или эстетическая стратегия у коммунального предприятия "Киевблагоустройство"?" — отметила Билека.
Лето. Жара. А на Трухановом острове сегодня косят песок. Кто в курсе, какая там экологическая или эстетическая стратегия в Киевзеленстрой, КО КП по СЗН Днепровского района или КП СЗН Подольского района?Опубликовано Людмилой Билек Четверг, 15 Июля 2021
Напомним, в Киеве ночь на четверг, 15 июля, оказалась самой теплой за последние 140 лет.