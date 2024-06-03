В Киеве на Троещине во время грозы дерево упало на палатку, есть пострадавшие: детали, фото

Трем пострадавшим, которые прятались в палатке от грозы, была оказана помощь на месте.

В Киеве на пляже "Троещина" во время грозы дерево упало на палатку, в которой от непогоды скрывались отдыхающие. В результате происшествия пострадали три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения".

"Спасатели оперативно выехали на пляж "Троещина", где под поваленным во время грозы деревом оказались люди, которые прятались в палатке. Трем пострадавшим была оказана помощь на месте. Далее с помощью специнструментов спасатели убрали дерево с пляжа", — рассказали в пресс-службе.

На Троещине во время грозы дерево упало на палатку с людьми / Фото: КАРС

Кроме того, по словам спасателей, в результате грозы, накрывшей Киев 2 июня, зафиксировали падение деревьев на проезжих частях в двух районах города: на улице Бориса Гринченко в Голосеевском и улице Александра Конисского в Шевченковском.

На Троещине во время грозы дерево упало на палатку с людьми / Фото: КАРС

"Также спасатели ликвидировали аварийность дерева во дворе дома в Днепропетровском районе города. На бульваре Тараса Шевченко убрали упавшие на тротуар деревья и освободили его для прохода", – добавили в КАРС.

Спасатели еще раз призвали жителей столицы не пренебрегать сообщениями об опасности.

Напомним, в воскресенье, 2 июня, в Киеве разыгралось непогода. А вечером после дождя появилась радуга.

Кстати, в Киеве и области 4 мая объявляется первый уровень опасности. В регионе днем ожидается гроза, в отдельных районах град и шквал ветра 15-20 м/с.

Читайте также: