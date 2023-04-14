Бобер имел травмы на животе и на ласте, его хвост был ободран.
В Киеве на Троещине спасли бобра, которого жестоко погрызли собаки.
Об этом пишет "Вечерний Киев".
Бобра нашел в своем дворе один из жителей Троещины. Мужчина не знал, пришел ли тот к людям сам, или, возможно, собаки притащили бедолагу от водоема.
Владелец частного подворья отогнал собак как можно дальше, огородил бобра и обратился в Центр спасения диких животных.
Бобра попытались спустить в воду, но он не хотел идти в сторону водоема. А когда провели тщательное обследование, то обнаружили травмы. Бобер имел травмы на животе и на ласте, его хвост был ободран.
Это произошло 4 апреля. И вот 10 дней спустя, после лечения и ухода, пушистого выпустили на воду, в родную стихию.
"Всей Троещиной переживали за его здоровье после нападения местных собак. Однако в Центре спасения диких животных сообщили, что бобер пришел в себя после травм и вернулся в свою природную среду для полного выздоровления", — рассказал председатель Деснянской РГА Дмитрий Ратников.
Напомним, в Белой Церкви на Киевщине владелица отдала подстричь щенка, а получила мертвое животное.
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