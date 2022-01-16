В Киеве на три дня отменят ряд рейсов городской электрички: когда и почему

В Киеве на три дня отменят ряд рейсов городской электрички: когда и почему

Изменения в расписании – временные.

В Киеве 17, 18 и 19 января по техническим причинам отменят ряд рейсов городской электрички.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Телеграмм "Киевпасстранса".

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Завтра, 17 января, утром не буду курсировать электрички №7307 от ст. №7308 от ст.Киев-Волынский; №7315 от ст.Дарница; №7316 от ст.Киев-Волынский. Вечером не стоит ожидать таких электричек: №7416 от ст.Борщаговская; №7423 от ст.Дарница; №7424 от ст.Борщаговская; №7431 от ст.Дарница.



18 января утром не будет электричек №7307 от ст. №7308 от ст.Киев-Волынский; №7315 от ст.Дарница; №7316 от ст.Киев-Волынский. Вечером не стоит рассчитывать на электречки №7416 от ст.Борщаговска; №7423 от ст.Дарница; №7424 от ст.Борщаговская; №7431 от ст.Дарница.



19 января утром не будут курсировать электрички №7307 от ст. №7308 от ст.Киев-Волынский; №7315 от ст.Дарница; №7316 от ст.Киев-Волынский. Вечером этого дня не будет таких электричек как №7416 от ст.Борщаговская; №7423 от ст.Дарница; №7424 от ст.Борщаговская; №7431 от ст.Дарница.

Напомним, с Киев в Васильков запустили скоростную электричку. Добраться из пригорода в столицу можно за 40 минут.

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