В Киеве на трамвайных путях нашли убитого мужчину: полиция задержала подозреваемого

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В пятницу, 28 февраля, на трамвайных путях у станции "Пуща-Водицкая 1" было обнаружено тело 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщила полиция Киева.

По данным полиции, убийство произошло после конфликта между потерпевшим и сожительницей подозреваемого.

"Возмутившись из-за их спора, а также на фоне постоянной ревности к женщине, мужчина нанес знакомому ранение ножом в грудь, от которого тот скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Правоохранители оперативно задержали злоумышленника вблизи места преступления. Подозреваемому сообщено о подозрении за умышленное убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Киеве нашли тело погибшего мужчины на трамвайной остановке / Фото: Муниципальная охрана

В Киеве нашли тело погибшего мужчины на трамвайной остановке / Фото: Полиция Киева / Facebook

В Киеве нашли тело погибшего мужчины на трамвайной остановке / Фото: Полиция Киева / Facebook

Напомним, в Киеве будут проверять пропуски, выданные для передвижения во время комендантского часа.

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