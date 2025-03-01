В Киеве на трамвайных путях нашли убитого мужчину: полиция задержала подозреваемого

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
В пятницу, 28 февраля, на трамвайных путях у станции "Пуща-Водицкая 1" было обнаружено тело 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
Об этом сообщила полиция Киева.
По данным полиции, убийство произошло после конфликта между потерпевшим и сожительницей подозреваемого.
"Возмутившись из-за их спора, а также на фоне постоянной ревности к женщине, мужчина нанес знакомому ранение ножом в грудь, от которого тот скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Правоохранители оперативно задержали злоумышленника вблизи места преступления. Подозреваемому сообщено о подозрении за умышленное убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, в Киеве будут проверять пропуски, выданные для передвижения во время комендантского часа.
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